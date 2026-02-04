Tras la suspensión del evento gastronómico denominado Festival del Frito Cartagenero por condiciones climáticas, la Alcaldía de Cartagena lo reanudó este martes 3 y miércoles 4 de febrero para seguir celebrando los sabores y tradiciones de la ciudad y realizar su cierre y premiación como estaba programado.

Los estragos del frente frío habían obligado a suspenderlo, pero ya este martes desde las 5:30 de la tarde volvieron las delicias del frito a deleitar a cartageneros y visitantes.

El alcalde Dumek Turbay Paz, invita a los ciudadanos y visitantes de La Heroica a seguir disfrutando de este festival. “Reanudamos el Festival del Frito Cartagenero con todas las garantías. Invitamos a todos a volver y disfrutar de las delicias ancestrales que nos unen y fortalecen nuestra cultura”.

Mientas que directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, sostuvo que “nuestro compromiso con la tradición, la gastronomía y la cultura sigue vigente, este festival continúa para el disfrute de todos y todas. Luego de estos días de intensas lluvias, regresamos con toda la energía, porque estos serán los días del desquite. Tendremos un cierre maravilloso”.

El Festival del Frito Cartagenero se consolida como un espacio de encuentro ciudadano que impulsa la economía popular y fortalece la identidad cultural de Cartagena de Indias.