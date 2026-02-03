La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) puso en marcha desde el lunes 2 de febrero la segunda fase de intervención forense en el cementerio San Antonio del barrio P5 de la ciudad de Montería.

La actividad, que se extenderá hasta el 20 de febrero, tiene por objeto recuperar 26 cuerpos no identificados (conocidos también como N.N.) de personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, los cuales serán sometidos a un proceso de revisión y enviados al Instituto de Medicina Legal para su identificación y posterior entrega digna a sus familias.

Cortesía

Desde la UBPD en Córdoba instan a quienes tengan conocimiento de que sus seres queridos desaparecidos pueden estar inhumados en este camposanto a que se comuniquen con la entidad para continuar el proceso de búsqueda a través del WhatsApp 315 6558972.

Esta segunda fase de intervención también contempla jornadas de atención a familias buscadoras, las que se pueden acercar al camposanto en los siguientes días: 2 al 6 de febrero, 9 al 13 de febrero, 16 al 20 de febrero, en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Cortesía

En esas jornadas reciben información detallada sobre el proceso de búsqueda, pueden presentar solicitudes de búsqueda de familiares desaparecidos y les hacen toma de muestras de ADN para procesos de identificación.