Un nuevo atentado sicarial que cobró la vida de dos personas de sexo masculino, estremece a la capital de La Guajira y aumenta las cifras de homicidio bajo esta modalidad en lo que va corrido del año.

Pese a que la Fuerza Pública (Ejército, Policía y Fiscalía) trabajan en conjunto para contrarrestar la criminalidad, los actores armados al margen de la ley, no dan tregua y generan zozobra en la ciudadanía.

El doble homicidio se registró cerca del mediodía de este martes 3 de febrero, sobre la calle 49ª con carrera 7H, jurisdicción del barrio La Mano de Dios, en el perímetro urbano de Riohacha.

Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Luis Carlos Vallesta Mejía y Einer Rojas Pinto, este último conocido como Chipi.

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de un vehículo similar. Él que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y en movimiento disparó contra la humanidad de sus objetivos, quienes perdieron la vida al instante debido a la gravedad de las heridas. Mientras que los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

Personas que presenciaron el ataque dieron aviso a patrullas de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena.

Posteriormente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), realizó la inspección judicial.

Finalmente, la Policía del La Guajira, indicó que los móviles son materia de investigación y verifican si este ataque tendría relación con alguno anterior por la disputa de territorio que hay entre los Grupos Armados Organizados (GAO), Clan del Golfo y los Pachenca en varias zonas del departamento.