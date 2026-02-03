Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes 3 de febrero, en la Troncal de Occidente, en el tramo que comunica a San Jacinto con San Juan de Nepomuceno, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo información suministrada por portales locales del municipio de San Juan, el siniestro vial dejó como saldo cinco personas heridas, cuatro de ellas oriundas de El Carmen de Bolívar y una más procedente de San Jacinto.

Según versiones de testigos que presenciaron el accidente, uno de los conductores intentó adelantar en una pendiente sin percatarse de que otro vehículo ascendía por el carril contrario, situación que provocó el choque frontal entre ambos vehículos.

Las personas lesionadas fueron auxiliadas y trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Cartagena y Barranquilla, donde permanecen bajo atención médica.

De manera preliminar, las autoridades dieron a conocer la identidad de tres de las personas heridas: Aleida Blanco, Ana María Rodríguez Ochoa y Deisy Blanco, integrantes de una misma familia que, al momento del accidente, se dirigían a la ciudad de Cartagena para cumplir con una cita médica.

Autoridades de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar a los responsables.