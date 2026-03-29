El sabor del Caribe es también un saber que se hereda. La alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) iniciaron la programación oficial académica y cultural del XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera, Fiestas y Festivales Comunitarios 2026, una agenda diseñada para conectar a las familias con la historia viva de nuestras matronas.

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Desde este domingo y hasta el próximo 5 de abril, la Plaza de los Coches se convierte en el escenario principal donde el conocimiento y el arte se encuentran para garantizar que el legado de nuestras portadoras de tradición continúe vigente.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó que esta agenda es el alma del festival. “No queremos que los ciudadanos solo vengan a comprar dulces, queremos que vivan una experiencia de ciudad. Estas actividades académicas y culturales son las que permiten que el respeto por nuestra identidad crezca en los más jóvenes. Conocer la historia detrás de cada dulce es la mejor manera de defender nuestro patrimonio”.

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Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó la importancia de la transmisión de saberes. “Nuestra agenda académica ‘Saberes y sabores con historia’ es un compromiso con la memoria de Cartagena. Tendremos desde conversatorios con expertos hasta zonas de experiencia pedagógica para niños, asegurando que la técnica y el amor por lo nuestro pasen de generación en generación. Dignificamos el oficio de nuestras hacedoras dándoles voz en estos espacios académicos”.

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Programación

Domingo 29 de marzo

2:00 p.m. a 5:00 p.m. Zona de experiencia pedagógica: Saberes y sabores con historia (Manualidades, Memoria Dulce, Lecto come dulces y escribe su sabor, Lectura en familia, Pintemos un cuento).

4:00 p.m.: Taller práctico: “El dulce paso a paso”.

5:00 p.m.: Presentación de pantomima “Amor pa toos” por Choco - Choco.

6:00 p.m.: XVI Festival de Coros y Música Sacra.

Lunes 30 de marzo

2:00 p. m. a 5:00 p. m. | Zona de experiencia pedagógica: Saberes y sabores con historia.

5:00 p. m. | Conversatorio: “El dulce y su importancia en el territorio cartagenero”.

6:00 p. m. | XVI Festival de Coros y Música Sacra.

Martes 31 de marzo

2:00 p. m. a 5:00 p. m. | Zona de experiencia pedagógica: Saberes y sabores con historia.

4:00 p. m. | Taller práctico de cocina tradicional.

6:00 p. m. | XVI Festival de Coros y Música Sacra.

Miércoles 1 de abril

*2:00 p. m. a 5:00 p. m. | Zona de experiencia pedagógica: Saberes y sabores con historia.

5:00 p. m. | Conversatorio: “Dulces tradicionales: entre la herencia y la innovación”.

6:00 p. m. | XVI Festival de Coros y Música Sacra.

Jueves 2 de abril

2:00 p. m. a 5:00 p. m. | Zona de experiencia pedagógica: Saberes y sabores con historia.

4:00 p. m. | Taller práctico de cocina tradicional.

6:00 p. m. | XVI Festival de Coros y Música Sacra.

Sábado 4 de abril

2:00 p. m. a 5:00 p. m. | Zona de experiencia pedagógica: Saberes y sabores con historia.

4:00 p. m. | Homenaje a las portadoras de los saberes.

6:00 p. m. | XVI Festival de Coros y Música Sacra.

7:00 p. m. | Proyección de cortometrajes regionales: “Sabores en Imagen”.

Domingo 5 de abril

2:00 p. m. a 5:00 p. m. | Zona de experiencia pedagógica: Saberes y sabores con historia.

5:00 p. m. | Cierre del Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera.

6:00 p. m. | XVI Festival de Coros y Música Sacra.