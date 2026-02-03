La alcaldía municipal de Coveñas y las autoridades marítimas mantienen este martes 3 de febrero el cierre total de playas por las condiciones climáticas adversas que se registran en el Golfo de Morrosquillo, caracterizadas por lluvias persistentes, vientos intensos y un incremento significativo del oleaje.

La medida de cierre preventivo fue adoptada tras la evaluación técnica realizada por la Capitanía de Puerto de Coveñas y la Dirección General Marítima, que advirtieron riesgos para la seguridad de bañistas, embarcaciones menores y el desarrollo de actividades marítimas y recreativas en el Golfo de Morrosquillo.

De acuerdo con el informe consolidado del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, persisten las inundaciones en zonas urbanas y rurales, así como afectaciones a infraestructura portuaria y costera, asociadas al fenómeno de mar de leva.

Más de 3.600 personas han resultado afectadas en Coveñas por las lluvias.

Según los análisis técnicos, las condiciones asociadas al frente frío que afecta actualmente la costa Caribe colombiana están generando oleajes fuertes y corrientes peligrosas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad y la vida humana en el mar, tanto para bañistas como para prestadores de servicios turísticos y embarcaciones menores.

La alcaldesa Netsky Feria Moreno sostuvo que “seguimos en alerta permanente y con monitoreo constante de la situación. En este momento, la prioridad absoluta de la administración municipal es la protección de la vida y la integridad de las personas. Por eso se han adoptado medidas preventivas como el cierre total de las playas y la restricción de actividades marítimas, mientras persistan las condiciones de riesgo asociadas al oleaje, los vientos y las lluvias”.

Los vientos en Coveñas tienen velocidades entre los 46 y 55 kilómetros por hora, así como alturas de ola cercanas a los tres y cuatro metros, condiciones que motivaron la declaratoria de bandera roja, la restricción del ingreso de bañistas y la limitación del tránsito marítimo.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico y oceanográfico emitido por la Capitanía de Puerto de Coveñas para este martes 3 de febrero, en el área costera se prevé cielo de muy nuboso a cubierto, con posibles lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada, sin descartar chubascos aislados.

En el área marítima, se espera cielo muy nuboso a cubierto, lluvias dispersas, vientos del norte y noreste con velocidades entre 15 y 28 nudos, y una altura significativa de la ola entre 1,8 y 2,9 metros, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas.