Las ayudas humanitarias de emergencia que la alcaldía de Montería, con la colaboración de la ciudadanía, dispuso para llevar en helicóptero a zonas afectadas por el fenómeno climático atípico no lograron llegar esta tarde del martes 3 de febrero a sus destinatarios.

La razón: la aeronave no encontró zona seca en la cual aterrizar.

“Durante el recorrido aéreo se pudo constatar el alto nivel del agua que mantiene anegadas extensas áreas, dificultando el acceso terrestre e incluso el aterrizaje en algunos puntos previamente definidos para la entrega de ayudas humanitarias”, reportó el alcalde Hugo Kerguelén García en un comunicado.

Ante la imposibilidad de acceso aéreo, la administración municipal activó el envío de la asistencia humanitaria a través de la embarcación Yapel, del sistema fluvial Businú, así como en dos lanchas adicionales que transportan alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad para las familias afectadas.

Agregó el burgomaestre que “el panorama es complejo. Nuestra intención era aterrizar en estas comunidades para hacer entrega directa de ayudas, pero las condiciones no lo permitieron debido a la magnitud de la inundación. Sin embargo, no vamos a detenernos. Las ayudas ya van en camino por vía fluvial y estamos reforzando las evacuaciones”.

El sobrevuelo fue realizado por las zonas rurales de Las Palomas y Guasimal, y esto le permitió a las autoridades evaluar directamente la magnitud de las inundaciones y coordinar acciones inmediatas de atención y evacuación.

El alcalde reiteró el llamado a la prevención y a la evacuación oportuna en los puntos críticos. “Lo más importante es proteger la vida. Entendemos el temor de muchas familias, pero hoy la prioridad es ponerse a salvo. Estamos trabajando de manera articulada con el Ejército, la Policía y todos los organismos de socorro para llegar a cada rincón afectado”, señaló Kerguelén García.

A su vez informó que los barrios en riesgo de inundación en las próximas horas por cuenta de una creciente extrema son Puente 1, Juan XXIII, Santa Fe, Zarabanda, Franja paralela del centro y margen izquierda del centro de la Ronda, zona céntrica y Sucre, barrio La Esperanza, Nariño, Sucre, El Carmen, una parte de Laureles y un sector de Montería Moderna.