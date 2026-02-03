Desde la Cruz Roja Colombiana, seccional Cesar, denunciaron y rechazaron que en el municipio de Becerril, fueron afectados con un incidente hacia las ambulancias y personal voluntario, al ser violentados por un grupo considerables de personas que se encontraban en las corralejas en ocasión a las fiestas municipales que se celebraban.

Leer más: “Es muy difícil jugar este tipo de partidos”: Arturo Reyes

Todo se originó cuando al menos cinco personas resultaron heridas con cornadas de toro, algunas con lesiones de mayor consideración.

De acuerdo con un comunicado de prensa el equipo de voluntarios junto con la ambulancia y su tripulación, dispuestas en el lugar iniciaron de manera inmediata la atención y evacuación de los lesionados. Priorizando los casos de mayor urgencia, tal como lo establece la normativa vigente y su misión y principios humanitarios.

Por su parte, José Augusto Blandón, presidente de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cesar, alcanzaron a trasladar a dos de los lesionados, los cuales presentaban mayor afectación, sin embargo, una turba de personas exigían que todos fueran atendidos al mismo tiempo.

Ver también: ¿La presentadora Laura Bozzo falleció? Esto se sabe

“Nuestro personal ingresó a prestar los primeros auxilios a los lesionados, pero desafortunadamente, en un hecho reprochable, la comunidad se fue contra los voluntarios pidiendo atención de primero, pese a que les intentamos explicar que las atenciones se les dan prioridad de acuerdo a la gravedad del afectado. Alcanzamos a realizar dos traslados y cuando quisimos regresar por el tercero, un grupo de desadaptados empezó a dañar a la ambulancia, y el personal fue agredido verbalmente, al ver que no había garantías de seguridad nos tocó abandonar el lugar”, indicó el presidente de la Cruz Roja.

Añadió que estos hechos son lamentables por parte de la ciudadanía que se encuentra reunida en ocasión a fiestas relevantes en su municipio.

Le sugerimos: Columna de opinión | Junior y el caso Celis

“El municipio se vuelca a celebrar, pero está muy mal la intolerancia frente a un organismo de socorro que protege a la ciudadanía. Es un ataque a la misión médica y una violación al derecho internacional humanitario, hemos hecho las denuncias pertinentes, y el llamado es a cuidar este organismo de socorro, la Cruz Roja está para salvaguardar a la población bajo el principio de neutralidad e imparcialidad”, explicó el funcionario.

De igual manera indicó que busca los canales de comunicación con la administración municipal a fin de establecer responsabilidades.