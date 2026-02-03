Aguerrido y bien trabajado tácticamente el Pereira de Arturo Reyes al que Junior venció 3-2 como visitante en Armenia. El equipo de Alfredo Arias tuvo que superar el trabajo matecaña, corregir el desorden visto y echar mano de la genialidad individual de los delanteros para poder salir victorioso.

Con los técnicos que hablo de los juegos del Junior, llegamos al punto de acuerdo en que el problema del Equipo del Alma es, de momento, el desorden defensivo que es evidente y pesa al recibir goles en los cinco partidos que ha jugado. Dos en Superliga y tres en Liga. En esos cinco partidos. Junior ha recibido 10 goles, muchos, y anotados seis.

Cada vez que se recuerde a Didier Moreno, y ha sido en todos los partidos, hay una inculpación directa a Guillermo Celis. La estampa aquella de Celis en el juego de aquel Junior de antes y en las selecciones Colombia no la hemos podido ver. Ni siquiera al lado de Didier que tenía que hacer, también, de borrador de las cosas que Celis o no hacía o no hacía bien.

Didier valorizó tanto la posición que se convirtió en figura y capitán, leía los partidos con acierto, anticipaba, marcaba y ordenaba, sacaba el balón del fondo, iniciaba los ataques, y hasta anotaba goles. A un jugador así se le extrañará siempre hasta cuando otro lo pueda superar con hechos, no con nombres. Y eso hasta ahora no pasa en Junior ni con Celis, ni con Ángel, ni con Ríos. Se notó ante Pereira cuando salió Rivas que es el único que, sin ser como Didier, puede hacer el trabajo que él hacía.

El desorden defensivo y la vulnerabilidad del Junior comienza y se propaga ahí. No hay contención. No se marca adecuadamente, luego no hay recuperación del balón y el rival pasa de largo hacia el arco.

Y en el caso de Celis pasa que, cada vez que tiene un duelo individual, y lo tocan se tira a piso, grita, hace gestos de dolor y eso es señal de vulnerabilidad ante sus rivales. Mal mensaje. Y cuando pierde los duelos y utiliza la fuerza, ya es inevitable que le sacarán tarjeta amarilla. En la Liga anterior le mostraron seis, y ahora ya le sacaron la primera.

Que lo tenga presente Celis, siempre que los aficionados se acuerden de Didier, es porque él, no está haciendo las cosas bien…