Desde que TransCaribe inició su operación comercial en Cartagena le apostó al uso de energías limpias para así ayudar al medio ambiente y al cambio climático. Esa iniciativa llevó recientemente a recibir un reconocimiento de la empresa Terpel, por llevar más de diez años de haberse decretado como un transporte limpio, destacando que el sistema de todos los cartageneros mueve su flota a gas natural desde que empezó a operar.

En una reunión entre el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y directivos nacionales de Terpel, el Distrito reafirmó su compromiso con la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, garantizando el pago de la deuda que la operadora mantiene con la empresa suministradora de gas, al tiempo que se asegura la continuidad del servicio que permite la operación de los buses en la ciudad.

“Estamos construyendo una solución clara y responsable para Transcaribe. Ya identificamos los recursos que nos permitirán saldar la deuda con Terpel y, al mismo tiempo, darle un verdadero oxígeno financiero al sistema para que sea sostenible y eficiente”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte desde Transcaribe, su gerente general, Ercilia Barrios, resaltó la importancia de mantener la alianza con Terpel y la tranquilidad que genera la continuidad del suministro de gas para la operación diaria de los buses.

“Para Transcaribe, Terpel ha sido un aliado fundamental. Son quienes hacen posible que nuestros articulados se muevan todos los días y nos brindan la seguridad de que continuarán acompañándonos en la operación. Además, celebramos la llegada de nuevos buses desde el mes de mayo, lo que permitirá cubrir mejor la ruta operacional de Cartagena”, señaló la gerente de Transcaribe.

La administración Distrital reiteró que el fortalecimiento de la flota y la estabilidad financiera del sistema son claves para garantizar una movilidad eficiente y sostenible, reafirmando el compromiso de todos los actores para seguir trabajando de manera articulada por el bienestar de Cartagena.

La flota de Transcaribe utiliza fuentes de energía que generan emisiones reducidas o nulas de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del aire en áreas urbanas.

En el encuentro, el alcalde Dumek Turbay aprovechó para socializar con Terpel que el Distrito trabaja en un proyecto de acuerdo, el cual será presentado ante el Concejo Distrital el próximo 1° de marzo o si se convocan antes sesiones extraordinarias, que contempla recursos con destinación específica para TransCaribe para la implementación de una tarifa diferencial para estudiantes de colegios y universidades en Cartagena, como una medida social y financiera que fortalecerá el sistema.