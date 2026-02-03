En desarrollo de los planes operativos contra la extorsión, la Policía Nacional logró la captura de un hombre conocido con el alias de Miguel, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS), por el delito de extorsión, en la ciudad de Santa Marta.

El procedimiento fue adelantado por uniformados del Grupo Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, como parte de la Estrategia Integral Contra el Multicrimen que se ejecuta en la capital del Magdalena.

Durante el operativo, las autoridades lograron la incautación de una motocicleta, un equipo de comunicación y dinero en efectivo, al parecer producto de actividades extorsivas.

De acuerdo con las investigaciones, alias Miguel sería el responsable del recaudo de cobros ilegales a establecimientos comerciales en diferentes sectores de Santa Marta, intimidando a comerciantes a nombre de esta estructura criminal.

El capturado y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha frontal contra la extorsión y el multicrimen, invitando a la ciudadanía a denunciar oportunamente a través de la línea gratuita 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva.