Diferentes voces académicas competentes en temas como la gestión del riesgo, la sostenibilidad y los recursos hídricos, comparten desde la Universidad de Córdoba la necesidad de actuar con solidaridad social y una mejor articulación en la atención a la emergencia actual por el invierno atípico en respuesta al marco normativo, y sobre todo priorizar en salvar vidas.

El profesor Humberto Tavera, ingeniero sanitario y ambiental, magíster en Recursos Hídricos, se remonta al decreto 2157 de 2017 (por medio del cual se adoptan directrices para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres) e insiste en que no se debe especular y es deber de las autoridades generar y compartir información oportuna, preferiblemente en vivo, con relación a lo que está pasando.

Agrega que lo que resta es atender los protocolos de emergencia de forma oportuna, entender que las entidades oficiales son las fuentes de información que debemos seguir, no especular, y sostiene que la divulgación debe ser bien estructurada.

“Hoy debemos concentrarnos en atender el desastre y luego la recuperación que es lo que sigue; pero, cuando retornemos a la calma, entender qué pasó, cómo planear y anticiparnos para evitar que los desastres generen pérdidas tan altas. Lo que se quiere es que no existan pérdidas humanas, eso es lo que al final se busca y la Ley de Gestión de Riesgos coloca eso por encima de todo; lo económico de alguna manera se recupera”, agrega el académico unicordobés.

Por su parte el también docente del programa de Ingeniería Ambiental, Jorge Cárdenas De la Osa, rescata la importancia de la ley 1523 de 2012, (por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres) e insiste desde esa norma en que la gestión del riesgo debe ser compartida, lo que quiere decir que compromete tanto a las entidades públicas como a las privadas, incluso, a la ciudadanía.

“Los planes de respuesta deben articularse con los municipios, con el Departamento y con la nación, todos tienen responsabilidades sobre cómo debemos trabajar este tema de respuestas en emergencias. Existen principios rectores en la norma que destacan el tema de la solidaridad social y la oportunidad de la información veraz y clara”, sostiene el profesor Cárdenas, doctor en Sostenibilidad, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres, e ingeniero ambiental.

Conceptúa Cárdenas que poco se conoce el riesgo en nuestro territorio, “se trabaja un poco en la prevención y obviamente en responder después de… la planificación territorial debe construirse con las comunidades, porque conocen a lo que están expuestos”.

A su turno el profesor Teobaldis Mercado Fernández, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas, doctor y magíster en Hidrociencias, aporta que la temporada de lluvias actual es considerada un evento de baja probabilidad de ocurrencia, producto de grandes masas frías que han llegado a la zona ecuatorial, que generan masas húmedas que ocasionan las lluvias.