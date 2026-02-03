En el marco de la Emergencia Ambiental y la declaratoria de Calamidad Pública decretada en Montería, la alcaldía -a través de la Secretaría de Educación Municipal- anunció la suspensión temporal de las actividades académicas presenciales en todas las instituciones educativas oficiales durante la presente semana.

Las clases presenciales se reanudarán el lunes 9 de febrero en los horarios habituales, siempre y cuando las condiciones lo permitan y no se emitan nuevas disposiciones por parte de la administración municipal.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, aseguró que la medida fue adoptada con el propósito de salvaguardar la seguridad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, así como de los docentes, directivos docentes y del personal administrativo de las instituciones educativas.

Por su parte, el secretario de educación municipal, Marino Gómez Argumedo, hizo un llamado a los rectores y a toda la comunidad educativa para que garantice la divulgación oportuna de la información y la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de esta directriz.