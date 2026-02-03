La alcaldía de Montería, a instancias de las evaluaciones realizadas en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, determinó la suspensión temporal del tránsito de planchones y embarcaciones menores en el río Sinú, como medida preventiva ante el aumento significativo del caudal.

El río registra caudales mayores a los 1.200 metros cúbicos por segundo (m³/s), “condición que incrementa el riesgo para la navegación y pone en peligro la operación segura de los planchones, especialmente en los puntos de cruce habituales”.

El alcalde Hugo Kerguelén García explicó que la decisión busca proteger la vida de los ciudadanos.

“Estamos actuando con responsabilidad. El crecimiento del río genera un riesgo real para quienes utilizan los planchones. No podemos esperar a que ocurra un accidente. Por eso, como medida preventiva y luego del análisis técnico en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tomamos la decisión de suspender el tránsito mientras el caudal se mantenga en estos niveles”, señaló el mandatario.

La medida se mantendrá hasta que las condiciones del río Sinú permitan una operación segura y para garantizar su estricto cumplimiento la Secretaría de Tránsito dispuso de sus equipos.

Además, como quiera que las descargas de agua de Urrá están cayendo al río Sinú y eso aumenta más el nivel de este, el alcalde y demás autoridades recorrieron varios sectores urbanos ubicados en la margen del río (Zarabanda, Nuevo Milenio y Brisas del Sinú) para verificar las condiciones de las familias asentadas en zonas de riesgo y reiterar el llamado a la evacuación preventiva.

“Hemos recorrido las zonas que están a la orilla del río porque la prioridad es proteger la vida. Los niveles van a seguir creciendo en las próximas horas y no podemos esperar a que la situación sea más crítica. El llamado es a que evacúen de manera preventiva, atiendan las recomendaciones de los organismos de socorro y prioricen su seguridad. Tenemos equipos desplegados en territorio, estamos caracterizando a las familias y disponiendo albergues temporales para quienes lo necesiten”, puntualizó el alcalde.