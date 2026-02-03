En la ciudad de Montería, donde la zona rural está bajo las aguas por cuenta de las intensas lluvias ocasionadas por el frente frío que azota al Caribe desde el fin de semana, inició la entrega de las ayudas humanitarias a las familias que están en los albergues.

La gestora social de Montería, Diana Sierra Márquez, lidera esta jornada en la Institución Educativa Santa María, ubicada en el barrio Santa Fe.

Los damnificados reciben alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas, frazadas, agua potable y elementos de primera necesidad.

“Gracias a cada ciudadano, empresa, fundación y voluntario que se ha sumado a esta causa; su generosidad y compromiso han hecho posible que estas ayudas lleguen oportunamente a quienes más lo necesitan. Agradecemos profundamente cada donación, cada gesto y cada palabra de aliento que fortalece a nuestras familias en este difícil momento”, indicó la gestora que a su vez reitera la invitación a todos los monterianos a sumarse a esta noble causa e insta a las familias que permanecen en zonas de alto riesgo a que evacúen de manera preventiva y se trasladen a los albergues habilitados por la administración municipal en la Institución Educativa Santa María y en la Normal Superior.

“Lo más importante es la vida. Les pedimos a las familias que aún están en puntos críticos que atiendan las recomendaciones de las autoridades y se trasladen a los albergues. Allí encontrarán acompañamiento, alimentación y atención en salud. No podemos esperar a que la situación empeore para actuar”, puntualizó.

De otra parte, las unidades de la Policía Metropolitana de Montería, de todas sus especialidades, acompañan a los damnificados en sus evacuaciones y les entregan alimentos preparados.