La alcaldía de Montería decretó la calamidad pública como medida preventiva y de respuesta ante las afectaciones generadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en el municipio, las cuales han impactado a comunidades rurales y urbanas.

Leer más: Decretan cierre total de playas en Cartagena por condiciones meteorológicas adversas

La decisión se tomó al término de la tarde de este lunes 2 de febrero luego de una reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos que lideró el alcalde Hugo Kerguelén García, y en la que participaron todas las autoridades locales, organismos de socorro y los comités de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad, con el fin de evaluar la magnitud de la emergencia y coordinar acciones inmediatas de atención a los damnificados.

alcaldía de Montería/Cortesía

El mandatario de los monterianos sostuvo que el decreto de calamidad le permite al municipio actuar con mayor rapidez y articular todos los esfuerzos institucionales para proteger a las comunidades. “La prioridad hoy es salvaguardar la vida y la dignidad de las familias afectadas”, afirmó el alcalde.

Le puede interesar: Municipios del Cesar presentan emergencias por fuertes lluvias

Igualmente informó que han sido habilitados albergues temporales en instituciones educativas del municipio, con todas las condiciones necesarias para atender a las personas que han debido evacuar sus viviendas.