En desarrollo del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliado, conectado con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres Extraordinario que se efectuó durante la mañana de este martes 3 de febrero en Montería el gobernador Erasmo Zuleta Bechara criticó que el nivel central no ha actuado con celeridad a pesar de la magnitud de la emergencia.

El mandatario de los cordobeses, que es además el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), dijo estar indignado y sentirse impotente frente a la alerta roja operativa en el embalse de Urrá.

“Yo no puedo esperar que el Gobierno Nacional atienda el problema, yo tengo que ir atendiendo de acuerdo a mis capacidades, de la mano de ustedes como municipio, atender esta emergencia. Tengo impotencia, perdón, con todos los que están presentes”, señaló el mandatario.

Enfatizó en que es mucho más fácil prevenir el desastre y atender la emergencia, “sobre todo por las vidas que se pierden”, por lo que le pidió a los entes de control presentes en el consejo, como Procuraduría y la Contraloría, hacer un acompañamiento concomitante permanente para que los recursos de la emergencia lleguen a donde debe llegar de manera correcta.

El gobernador Zuleta Bechara reiteró que la emergencia exige decisiones oportunas, liderazgo territorial y trabajo conjunto entre todos los niveles de gobierno. “Desde la Gobernación de Córdoba se mantienen activas las acciones de monitoreo, rescate, evacuación preventiva y estabilización, al tiempo que se avanza en la toma de decisiones extraordinarias para responder a una situación que supera la capacidad ordinaria del departamento”.

Alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados y sus representantes, también hicieron presencia en el consejo, así como la autoridad ambiental CVS, Defensoría del Pueblo, organismos de socorro y el gabinete departamental.