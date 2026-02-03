El colapso del puente Mendihuaca a causa de las fuertes lluvias de las últimas horas producto de frente frío en el Caribe colombiano, mantiene incomunicados a los departamentos del Magdalena y La Guajira.

Ante la situación de emergencia, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo presencia en la vereda Mendihuaca, ubicada en área rural de Santa Marta, en especial para acompañar a las familias afectadas y solucionar la afectación vial, teniendo en cuenta que esta conexión es clave para el transporte de personas, salud, víveres y otros insumos importante para el comercio y el diario vivir de los habitantes de los dos territorios.

La mandataria departamental aseguró que ya envió información y medidas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el fin de gestionar un puente militar y contrarrestar las afectaciones de movilidad que se presentan.

Gobernación del Magdalena/Cortesía

“Estamos en trámite y haciéndole seguimiento a que efectivamente se pueda movilizar ese puente, ejecutarlo e implementarlo para poder comunicar estos dos departamentos, pero sobre todo para salvaguardar la vida de las personas de la Troncal del Caribe que día a día pasan por este puente”, mencionó Margarita Guerra.

Afirmó, además, que esta situación es competencia principalmente de la Alcaldía Distrital, sin embargo, la Gobernación del Magdalena se encuentra en total disposición de atender la emergencia.

Es preciso informar que, hasta que se solucione la emergencia sobre la Troncal del Caribe a la altura del kilómetro 37+700, en el tramo –Palomino, el recorrido para llegar a La Guajira deberá realizarse por el desvío habilitado: la Y de Ciénaga, tomando la ruta alterna por Puente Ariguaní - Bosconia - La Paz (Cesar) - Villanueva - Riohacha.

Las autoridades en el sitio revelaron que tras la fuerte creciente del río en la madrugada se afectó el estribo principal del puente.