El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, dio a conocer detalles de cómo fue el procedimiento, en el que fue muerto en enfrentamiento, un presunto delincuente identificado como Yermy Enrique Manjarrez Gómez, de 27 años, en el barrio Villa Jaidith de esta capital.

El oficial indicó que los hechos se originaron tras un hurto cometido minutos antes en el municipio de La Paz, Cesar, por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El afectado denunció el caso y tras la oportuna información y reacción de las patrullas de vigilancia realizaron un cerco y plan candado.

Los sospechosos al ser interceptados por los uniformados hicieron caso omiso a las órdenes de pare, y presuntamente uno de ellos accionó un arma de fuego contra los funcionarios de la Policía, por lo cual se dio un intercambio de disparos dejando sin vida a Manjarrez Gómez, en calidad de abatido.

“Esta persona registraba antecedentes judiciales como indiciado por los delitos de concierto para delinquir y lesiones personales. Asimismo en el 2022, tuvo una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado por su presunta participación en un caso de fleteo por un valor aproximado de 17 millones de pesos, sin embargo, esta medida no estaba vigente había expirado. También esta persona en 2023 había figurado en el cartel de los más buscado en el departamento del Cesar”, indicó el coronel Alex Durán.

En estos mismos hechos fue capturado, Luis Ángel Salazar Palacio, al parecer, cómplice de Manjarrez Gómez.

Salazar Palacio presenta una anotación judicial por el delito de acceso carnal violento. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

Durante la inspección técnica al cadáver, se halló en su poder un arma de fuego tipo revólver y dinero en efectivo, presuntamente producto del hurto cometido momentos antes.