En desarrollo de operaciones en contra de la subestructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo uno de sus integrantes murió al enfrentarse a las tropas del Batallón de Infantería N.° 33 Batalla de Junín, en el municipio de Tierralta, Córdoba.

Leer más: La CNSC anunció la apertura de la convocatoria para las 1801 vacantes del Sena: ¿Cómo postularse?

Los uniformados adscritos a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional realizaron la operación en la vereda La Esmeralda, donde también se incautaron de material de guerra.

Al fallecido le hallaron en su poder un fusil calibre 7.62 mm, 136 cartuchos, un brazalete alusivo al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), proveedores, un chaleco y un portafusil.

Este material presuntamente sería utilizado para llevar a cabo acciones criminales en contra de los pobladores que residen en el sector y miembros de la fuerza pública que despliegan operaciones contundentes para combatir las capacidades de este grupo ilegal.

Ver también: Así luce actualmente Patricia Ércole, la actriz con quien Miguel Varoni tuvo su primer matrimonio

“Con este resultado el Ejército Nacional ratifica el compromiso de neutralizar los factores de inestabilidad presentes en el departamento de Córdoba, y refuerza su lucha contra las estructuras delictivas que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades de esta zona del país”.