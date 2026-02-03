En las últimas horas, el Ejército Nacional informó que en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Gaula Militar Cesar, en coordinación con el CTI Gaula, capturaron en flagrancia en Valledupar a alias Dani, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, autodenominadas ‘Los Pachenca’.

La captura se produjo cuando el sujeto realizaba el cobro de una extorsión a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Mareigua, en esta capital, neutralizando así una acción criminal que afectaba directamente al sector comercial y a la economía local.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, alias Dani haría parte del componente criminal focalizado de la Subestructura Libardo Vergel de este grupo armado organizado y sería el encargado de ejecutar cobros extorsivos mediante amenazas e intimidaciones a comerciantes en la capital del Cesar.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente y definirá su situación jurídica conforme a la ley.

El Ejército destacó que en lo corrido del año 2026, la Décima Brigada ha logrado la captura de 14 personas por delitos como extorsión, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y terrorismo, entre otros, como parte de su compromiso con la desarticulación de estructuras criminales y el fortalecimiento de la seguridad y la tranquilidad de la población.