Desde el Sindicato de Empleados Públicos del Sena, seccional Cesar, siguen denunciado las irregularidades que se dieron en la contratación de instructores del Centro Biotecnológico del Caribe, en este departamento. En total son 108 trabajadores que permanecen sin contrato en el inicio del calendario de formación.

Según la agremiación sindical la responsabilidad involucra al subdirector Carlos Rafael Melo Freylel, quien presuntamente ha realizado presuntas irregularidades administrativas.

De acuerdo con el presidente del sindicato antes mencionado, José Fernando Díaz Parodi, ante las peticiones de la organización para garantizar la estabilidad de los trabajadores, lograron que se realizara la contratación en el Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural; pero en el Biotecnológico del Caribe, no sucedió lo mismo y en la actualidad son más de 100 instructores sin contrato.

“Ante esta grave situación laboral, nuestro papel es hacer los requerimientos respectivos ante la dirección general de la entidad, además de exigir que se tomen las medidas necesarias de orden administrativo indisciplinar, si fuera el caso, para que el SENA funcione. Si esos recursos destinados a la contratación no se utilizan, el SENA se los quita a los centros y los centraliza en la dirección general, siendo después muy difícil que los regrese, entendiendo que pudo haber negligencia en su ejecución”, sostuvo Díaz Parodi.

Asimismo, el sindicato señala que Melo Freyle, presuntamente estaría involucrado en hechos de corrupción, como también supuesta negligencia en la ejecución de recursos destinados a la adecuación de un estudio de música que funcionaría como espacio gratuito para artistas emergentes del departamento.

Aunque el centro de formación habría recibido recursos en al menos tres ocasiones para este proyecto, estos no se habrían materializado, dejando en el aire una iniciativa concebida para fortalecer procesos culturales y creativos en la región.

Así las cosas, en agosto de 2025, el SENA declaró insubsistente a Melo Freyle como subdirector del CIGEC, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción. En ese momento la decisión fue bajo la Resolución N°1-02502 del 14 de agosto de 2025, firmada por el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Sin embargo, el funcionario interpuso una acción de tutela que falló a su favor, ordenando su reintegro.

Es de recordar, que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar en la Regional Cesar, por presunta indebida participación en política y otras irregularidades administrativas, dentro de las cuales figura el nombre del funcionario.