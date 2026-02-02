La hidroeléctrica URRÁ activó una Alerta Roja Operativa en su embalse luego de que se presentara el rebose de agua por el vertedero de la central.

Según informó la compañía, la decisión se adoptó tras superarse la cota de 130.50 metros sobre el nivel del mar, registrada hacia las 6:20 de la tarde, como consecuencia de los altos aportes de caudal que continúan por encima de los 2.000 metros cúbicos por segundo.

Las lluvias constantes durante más de 24 horas obligaron a la empresa a implementar medidas operativas para el manejo de los excedentes hídricos. En ese sentido, a partir del mediodía de este martes se aumentarán las descargas controladas del embalse hacia el río Sinú.

Asimismo, URRÁ anunció que suspenderá temporalmente la generación de energía en la casa de máquinas, por lo que el paso del agua se realizará únicamente por el vertedero o rebosadero. Con esta maniobra técnica se busca evitar que los caudales que llegan al río sean “mucho más altos”, reduciendo así el impacto en las zonas aguas abajo.

Llamado a autoridades y comunidades

Por otro lado, la empresa notificó al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y a los Consejos Municipales de los municipios ubicados en el área de influencia del embalse.

Asimismo, la advertencia insta a adoptar “las medidas pertinentes debido al incremento de los niveles del río Sinú”, al tiempo que se extiende un llamado de atención a las comunidades ribereñas de toda la cuenca para que permanezcan vigilantes frente a los comunicados oficiales.

URRÁ advirtió que el rebose por el vertedero, sumado a la continuidad de las lluvias, “podría generar emergencias”, por lo que reiteró la importancia de consultar de manera permanente la información hidrológica oficial publicada en su portal web.

Finalmente, la empresa insistió en que el escenario actual exige máxima precaución ante los riesgos que enfrentan las poblaciones asentadas a lo largo del río Sinú.