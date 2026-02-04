Se volvió viral en redes sociales un video en el cual se observa al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, rescatando, junto a su equipo, a un hombre antes de que fuera arrastrado por la corriente en la vía a Montelíbano, en el sur del departamento.

El las imágenes del hecho, que se registraron en medio de las emergencias que se presentan en el departamento por las lluvias de los últimos días, se nota al mandatario regional y dos escoltas que, con un cinturón de seguridad, alcanzan a un hombre, identificado como Jesús Fernández, quien había quedado atrapado en medio de una creciente súbita.

El hombre rescatado al parecer iba a atravesar la vía en su motocicleta cuando fue sorprendido por la corriente.

Horas después, en redes sociales se difundió un video del gobernador hablando por llamada telefónica con el hombre. En el video Zuleta, además de anunciarle al hombre que le iba a regalar una motocicleta nueva, contó detalles de cómo se encontraron con la situación para salvarle la vida al motociclista.

“Ah, papito, te salvó diosito. No te preocupes que esa moto mañana te la regalo, ¿oíste? No te preocupes. Lo material se recupera. Dale gracias a Dios porque estás con vida, estás con tu hija, estás con tu familia y no llores, quédate tranquilo ¿oíste, papito?”, se le escucha decir al gobernador en el video de la llamada.

Sobre cómo se encontraron con la situación, Zuleta Bechara relató: “Cuando vuelvo a mirar para adelante ya yo veo es all man ahí. No, yo miro y le gritó (al conductor) ‘para’... Y yo le decía, ‘dale para allá, dale para allá’. Claro, porque veía la moto, pero ya había visto el casco allá. La cabecita. Es que solo se le veía la cabecita”.

Siguió contando: “... Y me tiro y salgo a buscar caña, pero no hay. Cojo la navaja, mocho el cinturón… Y ahí jalando, pero yo no me acuerdo ni cómo me tiré. Estaba viendo. Yo te digo que tú te tiras, es para que tú te tires. Sale Ramos y se tira atrás porque el chorro de agua era duro. Ramos iba caminando y se iba para un lado”.