Aunque para la madrugada de este miércoles 4 de febrero estaba previsto un aumento elevado en los niveles del río Sinú ello no se produjo y por el contrario se han mantenido. Así lo expresó el alcalde Hugo Kerguelén García al reportar además que se registran caudales superiores a 2.000 metros cúbicos por segundo en medio de la emergencia invernal que azota a buena parte del departamento de Córdoba.

El mandatario también sostiene y/o reitera el llamado a las familias que habitan la ribera del Sinú y zonas cercanas a este para que evacúen y se establezcan de manera temporal en los albergues que han sido dispuestos para tal fin.

Cortesía alcaldía de Montería

De momento, y de acuerdo con los reportes de la administración municipal, en los ocho espacios o albergues dispuestos están alojados, en estos momentos, 656 ciudadanos distribuidos así: IE Normal Superior: 266 personas; IE Santa María – sede principal: 192 personas; Tres Piedras: 67 personas; Tres Palmas: 52 personas; IE Antonio Nariño – sede Antonio José de Sucre: 35 personas; Vallejo: 25 personas; INEM: 16 personas, y la vereda La Esperanza: 3 personas.

Estas personas fueron visitadas y escuchadas de forma directa por el alcalde Hugo Kerguelén García en el Coliseo de Combate de la Villa Olímpica de Occidente y en la Institución Educativa Normal Superior.

“Estamos acompañando a nuestras familias, verificando que reciban atención integral y manteniéndolos informados con datos oficiales”, expresó el alcalde.

La administración municipal destacó que estos espacios cuentan con acompañamiento permanente de los equipos de Salud, Gestión del Riesgo, Gobierno y Gestión Social, garantizando alimentación, atención médica, apoyo psicosocial y condiciones dignas para las familias.

A su vez reiteró la invitación a los monterianos a sumarse a la Gran Donatón que lidera la Oficina de la Gestora Social.