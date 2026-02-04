En medio de las emergencias por las lluvias que han azotado a la región Caribe en los últimos días, en el departamento de Córdoba se registró una situación particular que involucró al mismo gobernador, Erasmo Zuleta.

La caravana del mandatario, quien se ha estado moviendo por diferentes puntos del departamento atendiendo las emergencias, en la vía al municipio de Montelíbano, se encontró con un hombre que estaba luchando por no ser arrastrado por una corriente.

Tras percatarse de la situación, el gobernador y su equipo procedieron a rescatar al hombre, que en los videos se identificó como Jesús.

En las imágenes se nota que el gobernador, junto a dos escoltas, además de un soldado del Ejército, con una cuerda, logran poner a salvo al hombre, quien al parecer iba en una motocicleta cuando se vio envuelto en la emergencia.

Mil 800 familias están damnificadas por las inundaciones en Montelíbano, Córdoba

Precisamente el municipio de Montelíbano ha sido uno de los más afectados por las lluvias en Córdoba, donde ya han más de mil familias damnificadas.

Así lo informó la noche de este martes 3 de febrero a EL HERALDO un integrante de la Defensa Civil en este municipio del sur del departamento de Córdoba que a su vez reportó que los estragos por las intensas lluvias y las inundaciones se empezaron a evidenciar desde el domingo en la zona rural y 24 horas después, concretamente en la tarde del lunes 2 de febrero ya inundaban la zona urbana.

La misma fuente de la Defensa Civil en Montelíbano detalló que en la zona rural está inundada la vereda El Once, mientras que en la zona urbana lo están los barrios Loma Fresca, Once de Noviembre, Muchas Jaguas, La Esperanza, San Luis, La Lucha, La Pesquera, Boca de Las Manuelitas, San José, Piñalito, Pablo Sexto y Buenaventura.