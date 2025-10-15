En los barrios La Pradera y Cantaclaro, este último en el sector La Unión, del sur de la ciudad de Montería, las unidades de la Policía Metropolitana le propinaron un golpe contundente al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades al desmantelar una red.

El operativo simultáneo, que rompió la madrugada y el silencio de esos barrios, incluyó allanamientos y registros de inmuebles que permitieron la incautación de estupefacientes y la captura de 10 señalados traficantes de drogas al servicio del Clan del Golfo.

Entre los detenidos están los vendedores y distribuidores conocidos con los alias de ‘Brayan’, ‘Fabra’, ‘Negro’, ‘Viejo’ o ‘Cana’, ‘Mono’, ‘Codorniz’, ‘Corroncho’, ‘Coco’ o ‘Pato’, ‘Liendra’ y ‘Samir’, la mayoría de ellos con antecedentes por diversos delitos.

Según el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, las investigaciones preliminares indican que al parecer esta organización utilizaba sectores cercanos a instituciones educativas y parques para comercializar las sustancias ilícitas.

