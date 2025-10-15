Con el propósito de garantizar una temporada de fin de año segura, organizada y con servicios de calidad, la gobernación de Córdoba avanza en la articulación de acciones con las autoridades y los actores del sector turístico, ante el incremento reciente de visitantes en el departamento.

Lea también: Solo después de 33 años supe de la existencia de Steven: Char, tras solicitar reconocimiento voluntario de paternidad sobre joven bogotano

En el marco de estas acciones, se desarrolló el Segundo Comité de Seguridad Turística, un espacio de coordinación y articulación con la participación de alcaldías municipales, la Dirección General Marítima, Policía Nacional y distintos organismos de control y atención al turista.

Las estrategias de promoción y posicionamiento del departamento han permitido que Córdoba registre un incremento del 26 % en la llegada de turistas internacionales frente al 2024, consolidándose como uno de los destinos emergentes más visitados en la región Caribe.

Lea también: Condenan a ex funcionaria de Migración que dejaba salir a los menores de edad del país sin los requisitos legales

Melissa Nieto, directora de Turismo de Córdoba, sostuvo que “estos comités son los que permiten que el departamento se siga posicionando como uno de los más seguros a nivel nacional. Los desarrollamos en vísperas de la temporada de diciembre para asegurar que nuestros visitantes vivan una experiencia tranquila y confiable”.

El gobierno departamental también impulsa el programa “Córdoba te forma, tú transformas”, un plan que integra todos los procesos de capacitación del sector en un solo componente formativo, con jornadas académicas con el apoyo de Anato y que cuenta con expertos en innovación, experiencias significativas y atención al visitante.

Lea también: Video: una fiesta en Costa Hermosa terminó con un hombre muerto tras fuerte riña