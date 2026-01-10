Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Montería pusieron en marcha un plan especial de movilidad sobre las vías que hacen parte de su jurisdicción con la finalidad de evitar accidentes durante el puente festivo de Reyes Magos.

De acuerdo con el teniente Jeysson Escobar Henao, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Montería, el personal acompaña tanto las salidas como el retorno de los viajeros que se movilizan por la ciudad y el departamento.

“Estamos realizando controles permanentes contra la conducción en estado de embriaguez, el exceso de velocidad, el transporte informal y el incumplimiento de las normas de tránsito, porque la norma no es negociable cuando está en riesgo la vida”, señaló el oficial.

Indicó que el dispositivo vial tiene como objetivo evitar siniestros viales y proteger la vida de todos los actores viales, por lo que invita a los ciudadanos a revisar sus vehículos antes de viajar, portar la documentación al día, realizar pausas activas y acatar las recomendaciones de las autoridades.

“La vía no perdona errores, pero sí reconoce decisiones responsables. Nuestro objetivo es uno solo: prevenir muertes y lograr que todos regresen seguros a casa”, puntualizó el teniente Escobar Henao.