La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó licencia ambiental a dos proyectos estratégicos que aportan a la diversificación de la matriz energética, al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y a la consolidación de una Transición Energética Justa y ecológica en Colombia desde el departamento de Córdoba.

Se trata de la Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV, de Celsia Colombia S. A. E. S. P., que conectará nuevos parques solares al Sistema de Transmisión Nacional, lo que garantiza mayor confiabilidad energética, y el Parque Solar Aries, cuyo titular es Anolis Renovables S. A. S., que se ubica entre los municipios de Sahagún y Chinú.

Irene Vélez Torres, directora general de la ANLA, sostuvo que “estos proyectos reflejan el compromiso del país con una transición energética responsable, que impulsa el aprovechamiento de fuentes limpias sin perder de vista la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades locales”.

El Parque Solar Aries contará con una capacidad instalada de 175 MW, generados a partir de radiación solar mediante paneles fotovoltaicos. El proyecto incluye la infraestructura del parque y las zonas de compensación ambiental. Incorporará polígonos de paneles solares, una subestación elevadora, cerramiento perimetral, sistemas de drenaje, zonas de acopio y faenas, así como nuevas vías internas y la adecuación de las existentes.

Y la Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV, de propiedad de Celsia Colombia S. A. E. S. P., ubicado entre los municipios de Sahagún, Ciénaga de Oro y Pueblo Nuevo, contará con 23 torres metálicas y 23 torres preliminares a lo largo de 8,71 km de longitud, con una tensión nominal de 500 kV.

También contempla una plaza de tendido, un campamento, el uso de accesos existentes y la construcción de nuevos accesos vehiculares y peatonales para facilitar su ejecución.

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), explicó que la Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV hace parte de los activos de conexión de cinco parques solares —Ligustro I, Ligustro II, Tángara, El Espino y Sahagún—, con una capacidad total proyectada de 700 MW, lo que permitirá integrar su producción al Sistema de Transmisión Nacional y fortalecer la seguridad energética del país.