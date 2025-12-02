En la zona de Chambacú, en Cartagena, se dio inicio a la construcción del hangar (patio-taller) que soportará la operación del nuevo sistema de coches eléctricos del Centro Histórico.

La obra, construida por la Secretaría de Infraestructura del Distrito, es parte esencial del proyecto que dará paso a 62 coches eléctricos para reemplazar por completo los antiguos carruajes de tracción animal, dignificando los recorridos turísticos al fomentar el respeto y el bienestar de los caballos.

La infraestructura se construye al lado del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, contiguo al lote de Ligas Menores y a un costado de la Carrera 14 de Torices, donde habilitarán un patio–taller de más de 2.850 metros cuadrados con áreas especializadas para mantenimiento, lavado, abastecimiento y maniobras de los vehículos.

El proyecto incorporará una estación de carga solar con 244 paneles fotovoltaicos y capacidad para cargar hasta 60 baterías de manera simultánea. Esa estación de carga solar tendrá una potencia instalada de 150 kWh y estará instalada, a través de los paneles, en la cubierta del hangar

Los trabajos, que se consolidan como una gran apuesta por la protección del bienestar animal y una prioridad pública, empezaron en las últimas horas y tienen un plazo estimado de cuatro meses.