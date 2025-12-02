Diciembre comenzó con violencia en el municipio de Santa Cruz de Mompox, donde un doble homicidio dejó conmocionados a los habitantes y abrió una investigación que apunta a posibles retaliaciones criminales. Las víctimas fueron John Jairo García Guerra, de 38 años, conocido como ‘El Grillo’, y Jaliska Guerra Lozano, una joven proveniente de Venezuela de 20 años.

Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron a la 1:30 de la madrugada del pasado primero de diciembre, en el sector La Hoyó, donde sujetos armados se ocultaron entre los matorrales de una vía principal.

García y Jaliska se desplazaban por la zona junto a otras personas después de haber estado departiendo en un establecimiento de la zona desde donde salieron caminando rumbo a su vivienda.

Testigos del hecho aseguran que los sicarios llamaron por su apodo “Grillo” en dos ocasiones antes de abrir fuego. Los dispararon sin mediar palabra a John Jairo y Jaliska quedando tendidos sobre el piso.

Vecinos salieron de sus casas al escuchar el sonido de los proyectiles de arma de fuego auxiliando a las víctimas y trasladándolas al Hospital La Divina Misericordia, donde los médicos confirmaron que llegaron sin signos vitales

El historial criminal de García ha sido clave para que las autoridades analicen el posible móvil del crimen.

‘El Grillo’ tenía seis anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, lesiones personales, violencia contra servidores públicos, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas, algunas de uso privativo de las fuerzas militares. Su pasado abre varias hipótesis sobre quiénes podrían estar detrás del asesinato.

Jaliska Guerra, natural de Venezuela, había llegado a Mompox buscando nuevas oportunidades. Con apenas 20 años, era conocida por su cercanía con la comunidad del sector, su juventud y su deseo de abrirse camino lejos de su país natal. Las autoridades presumen que la joven tenía una relación estrecha con García, razón por la que se encontraba con él en la madrugada del ataque.

En redes sociales, su muerte generó tristeza entre conocidos y allegados. “Mi reina, qué dolor tan grande para tu familia. Que Dios abra las puertas del cielo para que estés allá con él”, escribió una amiga cercana, acompañando un mensaje de despedida que se volvió viral entre vecinos y familiares.

Aunque ‘el Grillo’ tenía un historial delictivo, varias personas aseguran que en los últimos meses intentaba mejorar su vida y alejarse de los problemas que lo rodearon durante años.

De hecho, recientemente había ingresado a la agrupación musical Yeyo y sus Playeros, donde según conocidos estaba encontrando una motivación distinta a la que había marcado su historia.

La Policía de Bolívar confirmó que continúa investigando el doble crimen y revisando cámaras de seguridad, llamadas y actividades recientes de García para establecer si el ataque estuvo dirigido exclusivamente hacia él hombre.