En el municipio de Lorica, Córdoba, la tierra que vio nacer y crecer al escritor, periodista, sociólogo y diplomático David Sánchez Juliao, conmemoraron su natalicio número 80.

Un escritor cordobés, con apoyo de la administración municipal y de su hija Paloma, celebraron tan importante fecha con una edición especial de la Revista Frontera Cultural denominada ‘El Viejo Deibi’.

El evento se produjo cerca de la plazoleta Manuel Zapata Olivella la noche del martes 25 de noviembre.

“Hoy celebramos ocho décadas del nacimiento del eterno narrador que convirtió la oralidad caribeña en una escuela literaria propia”, anotó el alcalde Carlos Mario Manzur durante la ceremonia a la que también concurrieron los amigos de infancia y juventud de David Sánchez y quienes fueron los encargados de compartir muchas anécdotas.

La presencia de David Sánchez Juliao, denominado ‘El brujo de la palabra’, se mantiene intacta en las calles y esquinas de su municipio y en un país que sigue reconociéndose en los cuentos, personajes, acentos y dilemas que él puso sobre la mesa con la naturalidad del que narra desde casa.