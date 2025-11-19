Las labores de inteligencia adelantadas por unidades de la Policía Metropolitana de Montería permitieron la captura en el municipio de Cereté de dos hombres dedicados a manipular cajeros automáticos para cometer hurtos.

Las dos detenciones en flagrancia ocurrieron en la zona céntrica de Cereté.

Uno de los aprehendidos, de acuerdo con el reporte del comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, es alias ‘Kevin’, que es solicitado por los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinú, Córdoba, por hechos ocurridos el 8 de marzo del año 2024.

A esta persona la señalan de integrar la estructura delincuencial denominada ‘Los Ilusionistas’, dedicada al hurto de tarjetas y manipulación de cajeros electrónicos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Dentro de la organización, su función principal sería vandalizar cajeros electrónicos y realizar los cobros de las estafas cometidas.

Los capturados, a los que les hallaron seis tarjetas y dos celulares, están vinculados a procesos por concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, hurto calificado, estafa y obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones.