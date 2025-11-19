Como Giancarlo Gómez Arnedo fue identificado el hombre que fue asesinado en la tarde - noche de este martes 18 de noviembre en el barrio El Campestre de Cartagena.

De acuerdo al reporte preliminar, Gómez Arnedo, quien era médico de profesión, se desplazaba en su vehículo por una de las calles del sector en mención cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra en varias oportunidades y luego huyó del sitio junto a su cómplice.

Testigos del hecho comentaron que se escucharon hasta 10 detonaciones. La Policía, que acordó el lugar, confirmó que el médico murió en el sitio.

En redes sociales se empezaron a difundir videos de los familiares y allegados en la escena, lamentando, con lágrimas y gritos, la muerte del hombre.

Una mujer, la madre de la víctima, llegó al sitio y al encontrarse con el suceso empezó a lamentar la muerte de su hijo desconsoladamente.

La Policía Metropolitana de Cartagena ya empezó las investigaciones correspondientes, mientras familiares y amigos acudieron a las redes sociales para rechazar y lamentar lo sucedido, además de despedir a la víctima con mensajes.

Giancarlo Gómez Arnedo era padre de una niña de 5 años. Su ex suegro comentó que “era un padre muy responsable y adoraba a mi nieta. Muy doloroso porque yo veo a mi nieta y todavía no sé qué decirle cuando hoy y vea que su papá no llega a verla. Dios los bendiga”, citado por El Universal.