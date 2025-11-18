La denuncia oportuna de la ciudadanía aunada a la rápida reacción de las patrullas de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el municipio de Magangué, Bolívar, hicieron posible la detención de dos señalados atracadores que terminaron en centro carcelario.

Las aprehensiones ocurrieron en el barrio Macondo y cobijan a Óscar José Passos Gómez, de 36 años, y Harrizon Esnéider Ramírez Palmieris, de 24, quienes fueron sorprendidos robando a tres ciudadanos mediante intimidación con arma de fuego.

Las patrullas tras ser alertadas llegan al lugar y los asaltantes al verlos huyen en una motocicleta AKT 125 NKD,, por lo que se inició una persecución que terminó cuadras más adelante.

En el procedimiento les incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm, de fabricación industrial y sin número de serie, con seis cartuchos, presuntamente utilizado para intimidar a las víctimas.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación que les imputó cargos por el delito de porte ilegal de armas de fuego y a quienes un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó el resultado operativo y el papel de la comunidad en la denuncia oportuna. “Gracias a la información ciudadana pudimos reaccionar de inmediato y evitar que estos delincuentes siguieran afectando la tranquilidad del sector. Nuestro compromiso es claro: combatir el delito y proteger a todos los magangueleños”.