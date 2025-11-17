Faylin Rodríguez, la candidata del barrio Blas de Lezo, fue elegida Reina de la Independencia de Cartagena. La nueva soberana se impuso ante las demás participantes por su belleza, carisma y gran preparación.

Leer más: La “lujosa” vida de Verónica Alcocer en Estocolmo: se codea con millonarios y asiste a clubes privados, según medio sueco

Tiene 23 años, es administradora de negocios internacionales, domina el inglés. Su proyecto comunitario ‘Ruta cultural con tradición festiva’ tiene como fin tomarse las calles de Blas de Lezo para hacer pedagogía festiva.

“Todavía no lo asimilo, me siento anonadada. Agradezco al jurado por haber visto en mí eso que representa este título tan maravilloso. Agradezco a mis papás y a mi comitiva. De verdad estoy súper feliz y voy a representarlos de la mejor manera”, afirmó la nueva reina de los cartageneros tras ser electa.

La virreina es la representante del barrio Olaya sector Central; la primera princesa es La Campiña; segunda princesa es barrio España y Villa Fanny, tercera princesa.

Premios

El Institutito de Patrimonio y Cultura, por medio de la Resolución No. 79 del 12 de mayo de 2025, le otorga a la reina un premio por un monto de $9.700.000; la Institución Spu Company SAS obsequia un programa completo de inglés por valor de $6.200.000; la Corporación Universitaria Rafael Núñez obsequia una beca para estudios universitarios, por un valor aproximado de $75.000.000; El Dr. Carlos Parra obsequia un bono para diseño de sonrisa por $12.500.000; EIS Estética obsequia un bono para tratamiento corporal por valor de $5.000.000; BODYTECH obsequia un año de suscripción para entrenamiento físico por un valor $2.900.000; y BEAUTY CLINIC de Daniela Akel obsequia un bono para tratamientos estéticos corporales por valor de $3.000.000, estos son algunos de los premios que recibe la nueva soberana de los cartageneros.

Ver también: Alejo Durán y una vida llena de amores, cantos y recuerdos

El escenario y show de la Velada de Elección y Coronación, en medio de una imponente representación con tarima 360, fueron materializados por el Gobierno distrital, como una nueva muestra del realce del Reinado de la Independencia, para acoger el último evento oficial de la agenda festiva del 2025: ¡Las mejores de la historia!

La noche contó con una imponente puesta en escena con 120 artistas, entre músicos, bailarines, bailarinas y las 39 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia.

Le sugerimos: Conductora en aparente estado de embriaguez embistió a varios vehículos y provocó la muerte de una pasajera

Allí estuvo presente, una vez más, el Grupo Folclórico Nacional EKOBIOS, al que se le sumaron tres grandes grupos locales que sobresalen por su nivel de profesionalismo y calidad escénica: El Ballet Heroico de Cartagena, El Grupo Folclórico Calenda-Getsemaní, y el grupo de danza urbana Latin Dance. La dirección general del gran show estuvo a cargo del maestro Dixon Pérez González, con la dirección musical de Víctor Pérez, con el acompañamiento especial del Maestro Edgar Avilán y su banda musical.

El alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que “con esta majestuosa noche de coronación cerramos con broche de oro las mejores Fiestas de Independencia. A Faylin felicitaciones y desde ya nos dispondremos a apoyarla en todas las iniciativas que desarrolle en pro de su comunidad y por la ciudad en general”.