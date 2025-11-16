Una mujer muerta fue el saldo del grave accidente de tránsito registrado en la madrugada del sábado 15 de noviembre en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá. El siniestro habría sido provocado por una conductora en aparente estado de embriaguez.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, hacia las 12:45 a. m.una camioneta Renault Arkana chocó contra varios vehículos que estaban esperando el cambio de luz en el semáforo de la calle 3 con carrera 36, en el barrio Jorge Gaitán Cortés.

Al parecer, la mujer que iba manejando la camioneta, así como su acompañante que iba de copiloto, se encontraban ebrios, información que está siendo verificada por las autoridades para determinar la gravedad de la responsabilidad de la conductora en este fatal accidente.

Otra mujer que iba como pasajera en un vehículo que presta servicio de transporte a través de una aplicación murió tras el impacto. Las lesiones que sufrió por el choque fueron de tal gravedad que provocaron su deceso en el lugar de los hechos, sin alcanzar a ser auxiliada.

El accidente también dejó varias personas lesionadas, entre ellas un taxista y un motociclista, quienes fueron llevados a centros asistenciales cercanos.

Luego las autoridades confirmaron en un reporte que fueron cuatro los vehículos involucrados en el choque: una camioneta, un vehículo particular, un taxi y una motocicleta. Además, detallaron que la mujer fallecida tenía alrededor de 40 años.

Sobre la camioneta que provocó el choque, detallaron que se trata de una Renault Arkana de color azul y con placa PHM139, la cual no registra comparendos ni multas.

@Citytv grave choque entre 3 vehículos Puente Aranda calle 3 carrera 36 pic.twitter.com/CLJmGUILAU — Nathalie Rengifo (@nrengifoc) November 15, 2025

Las investigaciones buscan establecer las causas del accidente y determinar si la conductora de la camioneta iba en estado de embriaguez.