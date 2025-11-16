Luego de que las Fuerzas Militaras llevaran a cabo un bombardeo contra las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, en donde murieron siete menores de edad, la representante Cathy Juvinao, de Alianza Verde, radicará una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Frente al hecho, el presidente Gustavo Petro indicó que los bombardeos “siempre tienen un riesgo”, mientras que el mindefensa sostuvo que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”.

La moción de censura contra Sánchez ha causado gran polémica en diferentes sectores políticos, incluso el exministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, sostuvo que está en desacuerdo con dicha sanción contra Pedro Sánchez, y que “el verdadero crimen aquí es el reclutamiento de menores”.

En entrevista con La FM, el exfuncionario cuestionó las narrativas políticas sobre bombardeos en el Guaviare, y enfatizó que el principal responsable de lo ocurrido con los menores son los grupos armados, ya que que las operaciones militares se ejecutaron bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, Botero aseguró al medio antes citado que “el reclutamiento de menores ha aumentado de una manera proporcionada” y atribuyó este incremento a “la política equivocada del Gobierno Petro, basada en no realizar operaciones cuando hubiera menores en los campamentos”.

Hizo énfasis en que el manejo de esta situación por parte del Gobierno “motivó a los grupos a reclutar menores para tener un escudo de protección”; sin embargo, defendió la postura del ministro Pedro Sánchez.