Un retén ilegal instalado por presuntos miembros de las disidencias de las Farc terminó en tragedia este fin de semana en la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.

Le puede interesar: Estas son las edades de los menores muertos en bombardeo en Guaviare: la víctima más joven tenía 13 años

El hecho ocurrió en el sector de Mojarras, donde hombres armados abrieron fuego contra dos vehículos que no acataron la orden de detenerse, dejando un muerto y tres heridos, entre ellos una niña de dos años.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San José, en Popayán, según confirmó la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, quien verificó que todos recibieron atención de urgencia.

Vea aquí: ONU expresa “profunda preocupación” por la muerte de 7 menores en operación militar contra disidencias en Guaviare

De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque habría ocurrido en medio de un intento de hurto. Sin embargo, ciudadanos grabaron videos en los que se observa a los armados instalando el retén ilegal sobre la Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del suroccidente del país.

Las autoridades iniciaron operativos para ubicar a los responsables y restablecer la seguridad en esta vía, escenario de múltiples acciones violentas en las últimas semanas.

Lea también: PGN investigará bombardeos en los que murieron siete menores reclutados por disidencias en Guaviare

El departamento del Cauca vive una nueva escalada de violencia atribuida a grupos armados ilegales, que mantiene en riesgo a comunidades de varios municipios. En días recientes, un ataque con explosivos en el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, dejó seis personas lesionadas, incluidos cuatro soldados y dos adultos mayores.

La situación de orden público en la región ha llevado a las autoridades civiles y militares a intensificar la presencia institucional y las operaciones de control, en un intento por contener el avance de las estructuras criminales.