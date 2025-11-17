Este fin de semana fue instalado un retén ilegal por presuntos miembros de las disidencias de las Farc, en la vía Panamericana Popayán-Pasto, en el sector Mojarras, departamento del Cauca.

En el hecho, murió una persona y tres más resultaron heridas, entre ellas una niña de dos años, luego de que hombres armados abrieron fuego contra dos vehículos que no acataron la orden de detenerse.

El alcalde de Popayán (Cauca), Juan Carlos Muñoz, confirmó esta tarde la muerte de la menor que había resultado herida en medio del ataque armado.

El mandatario señaló a La FM que el vehículo donde se movilizaba la menor fue atacado por parte de los subversivos, al parecer, por no obedecer la orden de detenerse.

“Es triste ver cómo se ve afectada la población civil, tenemos noticias de lo que ocurrió en un corregimiento llegando al municipio de Rosas, donde le dispararon a un vehículo que no detuvo su marcha, dejando dos heridos y muerta una niña de dos años. Todo esto nos entristece nos enluta y cada vez el desarrollo social se ve más aplacado por el terrorismo”, añadió el alcalde Muñoz.

De igual manera, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció sobre este hecho e hizo un llamado al Gobierno nacional para que se refuerce la presencia de la fuerza pública en el departamento, principalmente en la Vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del suroccidente del país.