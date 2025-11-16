Siete menores de edad murieron en un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en zona rural del Guaviare. El ataque aéreo ocurrió esta semana durante una operación dirigida contra alias Pescado y alias Jimmy Martínez, según informó el alto mando militar.

Medicina Legal confirmó que las víctimas eran cuatro mujeres y tres hombres. Durante el fin de semana se conocieron sus edades, un dato que volvió a poner en primer plano el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.

Un informe interno de las Fuerzas Militares, citado por el diario ‘El País’, señala que la menor más joven tenía 13 años. Otros adolescentes tenían 15, 16 (dos casos) y 17 años. Las edades de dos víctimas más aún no se han revelado públicamente.

La muerte de estos siete menores profundizó el rechazo local e internacional frente a la utilización de adolescentes por parte de grupos ilegales. La ONU expresó su preocupación.

“Con profunda inquietud recibimos la confirmación de la Defensoría y Medicina Legal del fallecimiento de 3 niños y 4 niñas en desarrollo de las hostilidades contra un objetivo militar legítimo, en Guaviare. Los 7 niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal”, declaró el organismo.

Distintas entidades humanitarias han alertado sobre el aumento del reclutamiento forzado en regiones afectadas por disidencias armadas. Naciones Unidas lamentó que menores continúen siendo utilizados como escudos humanos en medio de las confrontaciones.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reiteró que “la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan”.

Este fue el bombardeo número 13 realizado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la cúpula militar, la operación cumplió con los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), luego de que una veintena de soldados estuviera en riesgo de ser atacada por los disidentes.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, sostuvo que “en el marco del DIH si un menor se encuentra caracterizado en el momento de la función continua de combate, es un blanco lícito”.

En el operativo murieron 20 integrantes del grupo armado. Además, fueron recuperados tres menores y evacuados tres adultos para los procedimientos correspondientes.

Asimismo, en el lugar, ubicado en una zona selvática del Guaviare, las tropas incautaron material bélico de alto poder: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones y 51 minas antipersonales.