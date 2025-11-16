Una explosión sacudió la avenida Ciudad de Cali cerca de las 10:00 p. m. del pasado sábado 15 de noviembre, cuando fue lanzada una granada contra la estación de Policía Los Mangos, ubicada en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la detonación dejó heridos a dos uniformados y a un ciudadano que estaba en las inmediaciones, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

Además, tampoco han informado a qué centro asistencial fueron trasladados ni el estado en el que se encuentran.

Atentado terrorista en la Estación de Policía Los Mangos.



Esta es la “paz” de Petro.

Cada 2 o 3 meses, en Cali ocurre un nuevo ataque contra la población caleña con artefactos de guerra.



Explosiones en abril (25 de abril de 2025 – CAI Ptar / barrio Gaitán), en junio (10 de…

El explosivo fue lanzado desde un vehículo en movimiento

Las autoridades señalaron que el artefacto fue arrojado desde un vehículo que pasó frente a la estación. La onda explosiva dañó parte de la fachada y provocó pánico entre los vecinos que salieron a ver qué había ocurrido.

Tras el ataque, se activó un plan candado para ubicar el vehículo involucrado y se acordonó el sector mientras equipos especializados revisaban la zona en busca de otros elementos peligrosos.

La estación Los Mangos no es un objetivo nuevo. El 10 de junio también fue blanco de un atentado con explosivos en medio de la oleada violenta registrada ese mes en Cali. En esa ocasión, un presunto responsable murió durante los hechos.

La Policía Metropolitana informó que unidades de investigación criminal asumieron el caso para determinar quiénes estarían detrás del ataque y si existe relación entre este hecho y los ocurridos anteriormente en la ciudad.