La oleada de violencia no cesa en el departamento del Cauca. La población se encuentra atemorizada ante los constantes ataques de grupos armados ilegales en la región.

Leer más: Roban la vivienda del cantante Alfonso Stummo en Barranquilla: se llevaron relojes, joyas y millonaria suma de dinero

Esta vez, en el municipio de Guachené las autoridades reportaron hostigamientos armados y el hallazgo de cilindros explosivos, aumentando la tensión en la fuerza pública y la ciudadanía, ante las detonaciones.

De acuerdo a información preliminar, en las últimas horas hombres armados atentaron contra uniformados de la Policía que se encontraban patrullando el casco urbano de Guachené, en el departamento caucano. Por fortuna el ataque no dejó heridos.

Ver también: Presunto feminicidio: Colombiana, oriunda de La Paz, Cesar, fue hallada sin vida en Estados Unidos

Horas después, la situación empeoró cuando las autoridades encontraron dos cilindros, al parecer con explosivos, en el parque principal del municipio. De inmediato, la Policía realizó el cierre del sector y evacuó a las personas que se encontraban en el lugar.

Ante la posibilidad de que se tratara de artefactos explosivos, unidades especializadas fueron enviadas al lugar para examinar cuidadosamente los elementos y garantizar la seguridad del área.

Le sugerimos: Alejo Durán y una vida llena de amores, cantos y recuerdos

Por el momento, las autoridades locales solicitaron reforzar la presencia institucional en Guachené, y activaron labores de inteligencia para identificar a los responsables de estos actos intimidatorios y terroristas.