Marisol Ballestas Brochero, de 34 años, oriunda de La Paz, Cesar, fue encontrada sin vida en el interior de su apartamento, ubicado en un conjunto residencial de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, donde residía junto a sus tres hijas.

La noticia de su muerte se supo el pasado viernes, cuando a la vivienda de la mujer fueron a avisar que su compañero sentimental, Fabricio Cerchar, oriundo del municipio de San Diego, también del departamento del Cesar, había sufrido un accidente de tránsito al chocar contra la pared de un colegio, en Atlanta.

Los familiares de Ballestas Brochero, al ver que nadie salía de la vivienda decidieron ingresar por una ventana y la hallaron sin signos vitales, presuntamente por ahorcamiento o asfixia, por lo que ahora el principal sospechoso de su muerte es Cerchar, con quien estaba teniendo inconvenientes y presuntamente llevaban tres días de estar separados.

Katherine Vides, residente en La Paz, y prima hermana de la fallecida, indicó que aún los hechos no están claros por lo que permanecen en la espera de las investigaciones de las autoridades del país norteamericano.

“Ella se fue a los Estados Unidos, junto con él y tres niñas, las dos pequeñas son también de Fabricio. Lo hicieron en busca de un mejor futuro, ella era estilista. Allá está mi mamá, mi tía que era la mamá de Marisol y sus dos hermanas. Debemos esperar el dictamen de las autoridades y de los médicos para saber cuál fue en sí las circunstancias de la muerte de Marisol”, expresó Katherine.

Tampoco está claro cómo sucedió el accidente de Fabricio Cerchar, si fue producto del impacto de hallar sin vida a su excompañera sentimental, u otro motivo. Entre tanto, este hombre sigue en un hospital de la ciudad, donde ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas ya que su estado también es delicado.

“Del accidente de él sabemos poco debemos esperar que arrojan las autoridades, tampoco está claro si a nuestros familiares los van a deportar por todo esto y si el cuerpo de mi prima lo van a traer para La Paz, debemos esperar cómo se van dando las cosas”, puntualizó Katherine Vides.

De acuerdo con el noticiero Telemundo Atlanta, los detectives acudieron al lugar y están investigando el incidente. “La Unidad de Investigación Criminal está procesando la vivienda y recolectando evidencia”, indicaron las autoridades.

El comunicado agrega que actualmente, los detectives no buscan a ningún sospechoso y aclararon que no existe ninguna amenaza para la comunidad.

“De acuerdo con testigos, la mujer habría sido asesinada a manos de su pareja, algo que no ha sido confirmado por las autoridades”, mencionó el citado medio de comunicación.