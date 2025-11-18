Una operación antiextorsión adelantada por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, en la ciudad de Cartagena, permitió la captura de cuatro señalados extorsionistas, entre ellos dos mujeres.

Las capturas de los alias William, de 36 años; ‘Déiner’, de 31 años; ‘Melissa’, de 40 años y ‘Danna’, de 28 años, se produjo en el barrio Martínez Martelo justo en momentos en los que realizaban exigencias económicas y cobros extorsivos a comerciantes.

Se dedicaban, según la Policía, a distribuir panfletos extorsivos en los que señalaban a sus víctimas, incluyendo fotografías de sus locales y residencias, identificándose como integrantes de un grupo multicrimen.

Exigían una suma inicial de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de un comerciante, su familia y sus trabajadores.

‘Melissa’ y ‘Déiner’ registran anotaciones judiciales por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y tráfico de estupefacientes.

Los cuatro están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, sostuvo que “en Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 47 personas inmersas en este delito, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”.