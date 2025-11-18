La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría reveló cómo avanza el panorama político en Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales. Entre los resultados destacados se encuentra que el candidato de izquierda, Iván Cepeda, repunta con el mayor porcentaje de intención de voto con un 20,9%, seguido de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo una intención de voto del 14,4%, y en tercer lugar aparece Sergio Fajardo con un 7,8%.

Leer más: Registraduría facilita mecanismos para el cambio de puestos de votación de cara a las elecciones del año entrante

Sin embargo, si se tiene en cuenta los porcentajes de los ciudadanos que no votarían por ‘Ninguno’ de los aspirante (18, 5%) y ‘No sabe, no responde’ (7,5%) que suman un 26%, superarían a cualquiera de los actuales candidatos.

En el listado también aparecen candidatos como Claudia López, con una intención de voto del 5,0%, seguidamente se encuentra Miguel Uribe Londoño, con un 4,1% - lo que lo convierte en el candidato del Centro Democrático más fuerte-, Juan Manuel Galán, con un 3,3% de apoyo, Vicky Dávila (3,2%), Daniel Quintero (1,8).

Lea además: “Si los candidatos no cumplen las reglas en campaña, ¿qué esperar cuando gobiernen?”: directora de la MOE

Asimismo se encuentran: Juan Daniel Oviedo (1,7%), Germán Vargas Lleras (1,6%), Enrique Peñalosa (14%), Aníbal Gaviria (1,0%), María Fernanda Cabal (0,9%), Mauricio Cárdenas (0,7%), Juan Carlos Pinzón (0,6%), David Luna (0,3%), Roy Barreras (0,3%).

El voto en blanco obtuvo un 3,7%, por encima de muchos candidatos.

No olvide leer: El Centro Democrático elegiría a su candidato bajo la modalidad de encuesta y colegio electoral

Por su parte, a la pregunta: “En una eventual segunda vuelta si se enfrentaran un candidato con el respaldo de Gustavo Petro y otro candidato con el respaldo de Álvaro Uribe Vélez ¿Usted por quién votaría?”, el 45,1% de los encuestados afirmó que votaría por el candidato que respalde Uribe, mientras que el 35,5% apoyaría al candidato que respalde Petro.

Centro Nacional de Consultoría /Cortesía

La encuesta también muestra a Abelardo de la Espriella como el candidato de derecha con más posibilidades de convertirse en presidente para 2026, pues el 27,4% de los encuestados lo apoyaría, seguido de Germán Vargas Lleras, con un 13,7%;en tercer lugar está Miguel Uribe Londoño, con un 13,5%; Vicky Dávila (6,9%), Juan Carlos Pinzón (5,5%), María Fernanda Cabal (1,9%) y Paloma Valencia (1,1%).

No olvide leer: Sectores políticos respaldan propuesta de De La Espriella para definir candidato único de la derecha en diciembre

Además, la encuesta reveló que al 19,1% considera que Abelardo de la Espriella representa mejor el legado de Álvaro Uribe, en segundo lugar está Miguel Uribe Londoño, con un 16,6%, y María Fernanda Cabal, con un 11,2%.

Ficha técnica

Cortesía