La Registraduría informó este lunes en un comunicado puso en marcha cuatro estrategias para facilitar el cambio de puestos de votación de cara a las elecciones de 2026: puntos de inscripción de ciudadanos, campañas móviles de inscripción, jornadas de inscripción en puestos de votación, y sedes de la Registraduría en todo el país y consulados de Colombia en el exterior.

La idea es “garantizar el ejercicio del derecho al voto, reducir el abstencionismo electoral y fortalecer la democracia colombiana”.

Recordó en este sentido la entidad de la Organización Electoral que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

Para ello, el organismo habilitó desde el pasado 1 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2026 cerca de 400 puntos de inscripción de ciudadanos en todo el país. Los puntos están ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público.

El trámite puede realizarse de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., según el horario establecido en cada punto. Consulte aquí el listado de puntos de inscripción.

Así mismo, la Registraduría Nacional realizará más de 1.000 campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave tales como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Y los ciudadanos pueden consultar la programación de las campañas móviles de inscripción de ciudadanos en la página web.

Registraduría

“Del 6 al 9 de noviembre la entidad desarrolló la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación. La próxima jornada se llevará a cabo del jueves 27 al domingo 30 de noviembre. Con este fin, se habilitaron más de 11.000 puestos de votación en todo el territorio nacional, los cuales funcionarán de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos pueden consultar los puestos disponibles en la página web”, indica la información.

Además, desde el 8 de marzo de 2025, cuando inició el periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de Congreso de la República de 2026, todas las sedes de la Registraduría Nacional en el país han estado disponibles para que los ciudadanos realicen el trámite de cambio de puesto de votación. El horario de atención en estas sedes a nivel nacional es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Consulte aquí las sedes de Registraduría en cada uno de los departamentos del país.

Y en el exterior, el trámite de inscripción se puede realizar de manera permanente en los consulados y hasta dos meses antes de la elección. Próximamente, la Registraduría Nacional habilitará en su página web, www.registraduria.gov.co, un código QR que direccionará directamente a la aplicación donde los ciudadanos residentes en el exterior podrán actualizar su puesto de votación para las elecciones de 2026, accediendo desde un dispositivo con internet y utilizando la biometría facial como método de validación de identidad y mitigación de la suplantación.