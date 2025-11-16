El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció el pasado sábado que el partido tendría un mecanismo mixto para elegir al candidato único a la Presidencia, de cara a las elecciones de 2026. Se trata de la “encuesta” y el “colegio electoral“.

Vallejo envió la propuesta a los precandidatos para que analicen este mecanismo y respondan de manera interna, ya que la elección debe hacerse antes del 6 de febrero.

Asimismo, confirmó que el senador Andrés Guerra no continuará con su aspiración, por lo que la modalidad debe ser analizada por los cuatro precandidatos restantes.

El nuevo método para que el uribismo tenga un candidato que se mediría en la consulta interpartidista que se realizará en el mes de marzo, consiste en varios ítems: una encuesta con una amplia muestra nacional; un colegio electoral que esté conformado por las bases del partido; y un estudio digital con un gran universo para analizar, incluyendo la auditoría.

El director del partido señaló además que dichos procesos serán reforzados con un comité independiente de garantías, integrado por líderes con “altas condiciones académicas, morales y éticas” que vigilarán los procesos, y así garantizar transparencia.