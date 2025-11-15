El Centro Democrático emitió un comunicado este sábado en el que aclara su calendario presidencial y varios aspectos relacionados con el proceso interno, que definirá a su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026.

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal solicitó formalmente al director del Partido que aplacen la fecha prevista para la escogencia del candidato o candidata presidencial, proponiendo que se realice en marzo de 2026.

Dicha solicitud fue emitida a los demás precandidatos del CD, quienes participaron en un diálogo interno, de carácter urgente, para evaluar la conveniencia del cambio; sin embargo, este no fue avalado.

Por su parte, el director del Partido, Gabriel Vallejo Chujfi, indicó que sostuvo diálogos con todos los aspirantes, en los que escuchó sus posiciones y argumentos, y finalmente tomó la decisión de mantener como fecha límite el 6 de febrero de 2026 para escoger la candidatura oficial del partido a la Presidencia.